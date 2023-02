Carrarese, è pari con la Reggiana. Si interrompe la serie di vittorie

Reggiana-Carrarese

Reggio Emilia, 26 febbraio 2023 – Si interrompe la serie di 4 vittorie consecutive. Però il pareggio in casa della capolista Reggiana, non solo certifica l’ottimo momento della squadra di Dal Canto, consolidandone certezze e autostima, ma consente alla Carrarese di rosicchiare un punto all’Ancona (battuto dall’Entella) nella rincorsa al 4° posto, mantenendo il distacco sulle inseguitrici. In una gara disturbata dal vento, il rientrante D’Ambrosio (titolare dopo 4 giornate ed unica novità di giornata) e compagni per un’ora abbondante di gioco si sono fatti preferire ai padroni di casa, solitamente un rullo compressore (10 vittorie in 13 partite prima di ieri) tra le mura amiche, senza dimenticare il doppio 3-0 subito nelle ultime due uscite degli azzurri a Reggio Emilia.

Dopo un colpo di testa del granata Nardi, la Carrarese, trascinata da Schiavi e Bozhanaj, ha preso possesso della mediana e avvicinato il vantaggio proprio con il giovane albanese e con Giannetti (nel mezzo un mancino di Guiebre sfilato a lato), anche se l’occasione più ghiotta è capitata sui piedi di Grassini (servito da Della Latta sull’ennesima palla recuperata da Schiavi), ma il laterale, pressato al momento del tiro, non ha trovato lo specchio. Nella ripresa, dopo i tiri dello scatenato Bozhanaj e di Giannetti, la Reggiana con un triplice cambio dopo 10’ ha via via trovato maggiore incisività pur senza creare molto (da ricordare una sassata di Guiebre bloccata in due tempi da Breza).

Gli azzurri hanno protestato per una spinta di Kabashi, già ammonito, a gioco fermo dopo un contrasto con Schiavi, senza che il direttore di gara prendesse provvedimenti. Nel finale Energe e Cicconi hanno cercato la rete da 3 punti spezzando la leggera supremazia granata. Al triplice fischio, Dal Canto ha tanti motivi per sorridere: dalla solidità difensiva, alla buona prova degli esterni fino ad un centrocampo maturo e reattivo negli interpreti. E’ mancato qualcosa in avanti, di fronte però c'era la miglior difesa del campionato.

Il tabellino

Reggiana-Carrarese 0-0

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Laezza, Rozzio, Cauz; Fiamozzi, Kabashi (33’ st Rosafio), Cigarini (10’ st Rossi), Nardi (10’ st Vallocchia), Guiebre; Pellegrini (10’ st Capone), Lanini (22’ st Varela). A disp.: Voltolini, Luciani, Galante, Cremonesi, Brevini, Hristov, Sciaudone. Allenatore: Diana CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, D'Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj (33’ st Cerretelli), Cicconi; Capello (33’ st Energe), Giannetti (22’ st Bernardotto). A disp.: Rovida, Satalino, Marino, Folino, Frey, Coccia, Pinto, Palmieri. Allenatore: Dal Canto

Arbitro: Scarpa di Collegno (Biffi di Treviglio e Romano di Isernia - 4° Ufficiale Lotito di Cremona)

Note: spettatori 5.581, di cui 237 ospiti, per un incasso di € 50.662. Ammoniti: Cigarini, Rossi e Kabashi (R), Imperiale, D'Ambrosio, Grassini e Breza (C); Angoli: 6-2 per la Reggiana; Recuperi: pt 0’, st 4’.