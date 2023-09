Pontremolese al lavoro: Squadra senza anima a Pontremoli

Una giornata di Coppa non rappresenta ancora un dato indicativo, non può persuadere né in un senso, né in un altro, anche per la consistenza atletica e tattica che quasi tutte le squadre in questo avvio di stagione esprimono. Dà però un’idea, proponendo cifre e soprattutto fa capire che gli ideali temi tattici tanto sbandierati dagli allenatori sono abbastanza difficili da applicare a prospetti con caratteristiche non ideali per sviluppare il progetto, perché questi portano addosso parecchia ruggine che va assolutamente smaltita, anche perché fra due domeniche inizia il campionato e lì ci devi essere altrimenti.

Da segnalre i disagi occorsi agli addetti ai lavori, costretti a seguire la partita, per la seconda volta consecutiva, dai gradoni dello stadio “Lunezia“ (la sala stampa è chiusa per ristrutturazione) senza che la società abbia provveduto a trovare delle valide e funzionali alternartive.

Fatte queste considerazioni e conoscendo bene le idee programmatiche dei vertici societari, apparsi al termine dell’incontro (1-1) abbastanza delusi per l’atteggiamento tenuto dalla squadra e dall’area tecnica. Poi si sono visti i tifosi dell’Azzurra lasciare lo stadio a capo chino ma pronti alle prime considerazioni, soprattutto dopo i massicci investimenti fatti dalla società di piazza Caduti di Superga. Ora restano nell’attesa di una minirivoluzione prima del ciack d’avvio alla stagione 2023-24, che è bene ricordarlo allinea ai nastri di partenza Lampo Meridien, Larcianese, Pietrasanta e Viareggio, formazioni ritenute dall’osservatorio del torneo di assoluto valore per lottare alla pari della squadra allenata da Riccardo Bracaloni.

La Pontremolese in questo momento è alle prese con diverse problematiche che andrebbero risolte durante la settimana per affrontare al meglio la partita di ritorno di Coppa Italia in casa della San Marco Avenza e assicurarsi il passaporto al secondo turno, un primo traguardo che è poi quello chiesto dalla società.

E.Bal.