Playoff: Carrarese con la testa al ’Conero’

di Gianluca Bondielli

La Carrarese questa domenica guarderà con interesse la sfida del Conero tra Ancona e Lucchese perché proprio la vincente di questo primo turno dei play off sarà poi l’avversaria degli azzurri in quello seguente in programma mercoledì 3 maggio allo stadio dei Marmi. Il fatto di poter giocare in casa sarà sicuramente un grande vantaggio per capitan Della Latta e compagni che davanti ai propri tifosi in campionato vantano numeri da capogiro. La Carrarese, infatti, è assieme alla Reggiana la squadra che ha fatto più punti (41) tra le mura amiche. In casa ha ottenuto addirittura più vittorie (13 su 19 gare) della vincitrice del campionato. Ancona e Lucchese sono state due delle "vittime" dei marmiferi nella regular season. Più datato il successo sugli adriatici (2-0), che risale addirittura a novembre dello scorso anno mentre a inizio aprile c’è stato l’incrocio al Conero conclusosi con un pirotecnico pareggio (3-3). E’ recente, invece, la vittoria in rimonta (2-1) sulla Lucchese arrivata neanche quindici giorni fa al termine di un match molto sofferto.

Chi tra Ancona e Lucchese potrebbe creare più difficoltà alla Carrarese? Gli adriatici in campionato hanno fatto 7 punti in più dei toscani e li hanno già battuti al Conero (2-1) pareggiando, poi, al Porta Elisa (1-1). Sembrerebbero loro i grandi favoriti anche in relazione al doppio risultato a disposizione. Basterà un pari al novantesimo per qualificarli. Non si sbilancia, però, Alessandro Dal Canto: "Fare i calcoli in questo senso qua è impossibile – precisa il tecnico veneto –. Non è neanche corretto dato che coi play off si azzera tutto. Tutto quello che è successo prima non vale più. Siamo al finale di stagione ed i giocatori vengono da 38 partite tutte tirate. I valori in un torneo ad eliminazione diretta non dico che si equivalgano ma quasi. Nel senso che in una partita secca può succedere di tutto contro tutti, sia in positivo che negativo. Da parte nostra dobbiamo lasciar perdere i discorsi sugli avversari. Quello che conta è arrivare alla partita che ci spetterà con un entusiasmo formidabile perché abbiamo fatto una stagione ottima sotto tanti aspetti e dovremo dare il massimo per allungarla il più possibile giocandoci al meglio ogni chance a nostra disposizione".