Pioggia di medaglie per i Runnerini Doc Gabriel Christian Goga trionfa nel lungo

I Runnerini fanno un bel bottino a Montevarchi nella gara valida per le qualificazioni al campionato su pista di atletica leggera del Csi. Gli atleti allenati dal coach Vittoria Bertelloni e dal tecnico Gildo Fialdini, hanno conquistato medaglie e piazzamenti di pregio nel settore giovanile. Gabriel Christian Goga si è laureato campione regionale di salto in lungo Cadetti stabilendo il proprio personale che passa da 5,08 metri a 5,36. Poi è giunto 5° negli 80 metri (10“3). Non sono stati da meno i compagni di squadra che hanno ottenuto argenti e bronzi a iosa.

Ma vediamo nel dettaglio i riscontri: Tra i cadetti Gabriele Giannetti bronzo negli 80 (9“8) e 6° nel lungo 4,70 metri; Nicola Cuturi: bronzo nel lungo con 5,12 e 4° negli 80 metri (10“1); Daniel Uwamanam: argento nel lungo con 5.18 e quarto nei 1000 (3’13“); Lorenzo Coltelli: 8° nei 1000 m (3’23“), 12° nel lungo (3,39); Gabriele Verzichelli: 5° nel lungo (4,73) e 12° nei 1000 (4’19“). Tra le cadette svetta Giulia Andreuccetti, bronzo negli 80 metri in 10“9 e 5ª nel lungo (4,03); Giulia Marchini 15ª sugli 80 (12“6) e 9ª nel lungo (3,40); Agata Petra Bonini 10ª negli 80 (11“6) e 7ª nel lungo (3,80); Emma Mornelli 11ª nel lungo (2,93) e 4ª nei 1000 metri (5’03“); Linda Della Bona, ma con una prova al di sotto del suo potenziale, è argento nei 1000 metri cadette in 3’39“. Nella categoria ragazzi ottimo bronzo nei 1000 per Filippo Fico 3’32“.

Tra gli esordienti A ancora soddisfazioni. Enea Chesi sfuma per un soffio l’oro ed è argento nei 50 metri (7“4), oltre che 10° nel vortex (17,10 metri); Gaia Adele Coppedè, reduce dalla gara del giorno prima, ottiene l’argento nei 50 metri esordienti A femmine (7“8). Per lei un 12° posto nel vortex (14,60). Performance valide anche per il runnerino Marco Vivoli che si migliora con un 8“10 nei 50 piani e un 13° gradino nel lancio del vortex (10,70). In questa occasione è scesa in pista anche la coach Vittoria Bertelloni che ha vinto i 100 metri Amatori B donne in 14“6.