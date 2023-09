Nuova partnership Carrarese, futuro luminoso a Carrara: progetto ambizioso anche commerciale

Il progetto ambizioso della Carrarese sta raccogliendo consensi anche a livello commerciale. Le partnership si stanno moltiplicando e si allargano a realtà esterne. E’ il caso di FuturEnergy con cui la società azzurra ha firmato un contratto di sponsorizzazione per la stagione corrente che prevede l’inserimento del logo in varie forme e modalità. FuturEnergy è una società di Genova all’avanguardia nel nuovo mercato dell’energia che offre soluzioni integrate per la fornitura di energia elettrica, gas, efficienza energetica e mobilità elettrica.

"E’ una partnership che ci rende orgogliosi – ha esternato la dirigenza azzurra – e ci consente di condividere un progetto con una realtà che ha respiro nazionale. Un tipo di collaborazione del genere rappresenta un ulteriore attestato della credibilità del nostro programma tecnico e sportivo. Basta dire che il nostro interlocutore lo scorso anno aveva stretto un rapporto commerciale con un club salito in Serie A (il Genoa, ndr). Lo scopo è di creare un network con il territorio di Carrara e non solo con i partners commerciali della Carrarese. L’idea è di legarsi per più tempo lavorando insieme e garantendo condizioni e termini favorevoli per tutti gli interessati".

La squadra, intanto, ha ripreso ad allenarsi alacremente in vista della prima trasferta della stagione ad Arezzo fissata per sabato alle ore 18:30. E’ già aperta la prevendita per il settore ospiti online sul sito sport.ticketone al prezzo di 13 euro (biglietto intero) e di 7 euro (ridotto Under 14).

Gianluca Bondielli