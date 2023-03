Massese sulle ali dell’entusiasmo Vuole la terza vittoria consecutiva

Pochi dubbi di formazione, anzi nessuno, per la Massese che questo pomeriggio affronterà il Certaldo con lo stesso undici con cui ha sbancato Livorno. L’unico cambiamento, forzato, sarà in difesa. Andrea Piccione, reduce da due ottime prestazioni da centrale difensivo, è stato costretto a fermarsi per un ematoma profondo all’altezza del gemello che deve ancora riassorbirsi e non gli permette di lavorarci sopra.

Il tecnico Giuseppe Della Bona conta di riaverlo a disposizione da martedì. Al suo posto tornerà Matteo Vittorini che dopo il turno di squalifica aveva perso il posto proprio a causa della convincente interpretazione del ruolo da parte del calciatore classe 2001. Nella lista dei convocati di quest’oggi non figura neppure Luca Andreotti, fermato dall’influenza, ma il bomber pisano non sembra centrale nel nuovo progetto tecnico visto che in queste due gare gli è stato preferito Michael Buffa come centravanti ed è sempre partito dalla panchina. Un’altra defezione in organico è rappresentata dall’assenza del portierino Noli, classe 2004, che ha riportato una lussazione ad un dito e rimarrà fuori almeno per una decina di giorni. Il secondo di Barsottini sarà, quindi, Fialdini. In panchina verrà anche Thomas Dell’Amico pur non essendo al meglio.

Inutile dire che la gestione Della Bona ha abituato molto bene gli sportivi massesi ed alzato il grado di aspettativa. Le due vittorie consecutive hanno portato entusiasmo in seno alla squadra che adesso è chiamata ad un test che è ancor più probante contro la finalista di Coppa Italia. Il Certaldo figura nella top five del girone ed ha vinto 3 delle ultime 4 gare disputate. E’ una squadra che non conosce mezze misure e non a caso è da ben 11 giornate che non pareggia una partita (7 vinte e 4 perse).

Gianluca Bondielli