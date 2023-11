Massese Riposo forzato. Vince il... maltempo

Niente partita a Prato contro lo Zenith domenica per la Massese. Uno stop del campionato accolto positivamente dalla Massese che da parte sua non aveva potuto allenarsi neppure ieri. I ragazzi di Fabrizio Tazzioli questa settimana hanno potuto effettuare una sola seduta di lavoro mercoledì mattina. "Credo che sia stata presa la decisione più saggia – ha spiegato il tecnico di Barga – visto com’è stata martoriata la Toscana dal maltempo in questa settimana. Per quanto ci riguarda una settimana del genere non ci voleva perché avevamo bisogno di allenarci per cercare nuove soluzioni. Purtroppo ho perso un mese con Anaya che poi ci ha lasciato senza preavviso. Non che fosse un giocatore eccezionale ma per caratteristiche era unico in rosa. Con lui avevo trovato la quadra a livello di assetto e invece ora ci sarà da rivedere il tutto. C’è da fare un nuovo progetto di squadra e in emergenza considerata l’assenza anche di Vignali".

Brutte notizie arrivano, infatti, dall’infermeria. Andrea Vignali si è sottoposto a dei controlli dai quali è emersa la necessità di un intervento chirurgico. La Massese perderà, dunque, il proprio capitano per alcune settimane ancora da quantificare. Esiti migliori sono arrivati dagli esami di Leonardo Del Pecchia. Il difensore non ha fratture ma nell’immediato non dovrebbe essere ancora disponibile. Anche in questo senso la settimana di stop dalle gare è stata salutata benevolmente. La società, inoltre, non ha ancora abbandonato la possibilità di arrivare ad un rinforzo prima della riapertura delle liste.

Gianluca Bondielli