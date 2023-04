Massese, miracolo Della Bona "Abbiamo fatto un capolavoro"

di Gianluca Bondielli

Abbiamo fatto un capolavoro". Commenta così il tecnico Giuseppe Della Bona la salvezza della Massese ottenuta alla Banditella col successo sul Picchi Livorno. "Vedendo la classifica, da quando siamo arrivati, saremmo primi in classifica. Complimenti ai ragazzi che ci hanno accolto nel modo giusto e si sono messi a disposizione. Senza questo atteggiamento avremmo potuto fare poco. Io e Bertocchi siamo stati bravi magari ad entrare subito nella loro testa e fargli dare tutto per questa maglia".

Meno appariscente ma altrettanto importante è stata la figura del vice Maurizio Bertocchi: "Beppe, con cui ho un rapporto che va oltre il calcio, è stato l’artefice principale di questa impresa. Il mio è stato un compito di supporto visto che sono più vecchio di lui ed un po’ d’esperienza ce l’ho. Confermo che i meriti maggiori vanno ai ragazzi che hanno accolto tutte le nostre richieste anche con fatica inizialmente perché dovevamo cambiare settimana e ritmi di allenamento. Era la situazione più complicata che ci è capitata in questi anni".

Non poteva non mancare un riferimento ai tifosi arrivati numerosi a Livorno. "Questo è il bello di Massa – esternano i mister – I nostri tifosi sono fantastici. Hanno una passione tremenda e più di cosi non gli possiamo chiedere. Sono attaccati a questa maglia in una maniera impressionante". La domanda adesso è un sola: Della Bona e Bertocchi resteranno? "Dobbiamo sederci al più presto ad un tavolo col presidente e vedere se c’è la possibilità di fare il progetto che abbiamo in testa. L’importante sarà avere delle idee comuni con la proprietà. Ci sono tanti aspetti su cui lavorare, tante cose che non ci sono piaciute, soprattutto nell’ultimo periodo, e che vanno chiarite subito perché senza avere delle certezze da parte nostra sarà difficile restare anche se il nostro cuore è qua perché siamo due massesi veraci e ci piacerebbe rimanere in questa società e riportarla ai vecchi fasti".