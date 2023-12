Massese Arriva Zavatto. Difensore col vizio del gol

È arrivato il primo colpo del mercato di riparazione della Massese. La società bianconera nelle scorse ore ha infatti annunciato l’arrivo alla corte di Del Nero del difensore centrale Matteo Zavatto, che, stando al comunicato della squadra "già da oggi inizierà ad allenarsi con i compagni". Zavatto, classe 1995, della Spezia, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, per poi approdare in Serie D per diverse stagioni nelle quali ha indossato le maglie di Colligiana, Ghiviborgo, Torres e Fezzanese, mettendo insieme oltre 150 presenze nella categoria. Nelle ultime due annate, il centrale ha militato nel campionato di Eccellenza ligure portando i colori della Lavagnese, prima di fare il suo ritorno in Toscana con la San Marco Avenza, la quale aveva annunciato il suo acquisto ad agosto. Ma il lavoro del nuovo team manager Maurizio Barcellandi è appena all’inizio.

La Massese, infatti, ha aggiunto nel comunicato "che sono in corso trattative anche per un altro difensore, un centrocampista e un attaccante" e verranno comunicate non appena ci sarà la fumata bianca. Negli scorsi giorni lo stesso allenatore aveva fatto sapere che qualcosa si sarebbe mosso già in settimana e che l’obiettivo resta quello di "rinforzare la squadra e di migliorare in particolare il reparto arretrato e quello avanzato".