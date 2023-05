Massa, vittoria di rigore Decisivo il portiere Pucci

La squadra della Sezione Massese “Bacchilega-Targioni“ (nella foto) si è ripresa il titolo di campione toscano di calcio messo in palio dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport. La rassegna ha visto iscritte sei formazioni delle sezioni di Casale Marittimo, Cecina, Grosseto, Massa, Siena e Volterra. Nella fase eliminatoria Massa ha affrontato Volterra, campione regionale in carica, in gare di andata e ritorno. La prima è stata vinta 2 a 0 con doppietta di Manfredi mentre la seconda è finita sul 2 a 2 con reti di Manfredi e Rebughini.

Il team apuano ha partecipato così al triangolare finale assieme a Cecina e Siena sul campo del Porta a Piagge di Pisa. Massa ha dominato il match inaugurale contro Cecina battendola per 4 a 0 con doppietta di Tosi e reti di Della Maggiora e Rebughini. Cecina è uscita battuta anche dalla seconda gara contro Siena (0-3). La vincitrice si è decisa così nell’ultima sfida risoltasi per 5 a 2 ai rigori a favore di Massa. I tempi regolamentari erano finiti sul 2 a 2. Massa era andata due volte in vantaggio con Manfredi ma era stata rimontata da Siena. Il pareggio definitivo era stato siglato all’ultimo istante su di un penalty molto dubbio. Ai rigori Massa l’ha spuntata segnando i primi tre con Manfredi, Ceccarelli e Carlesi mentre Siena li ha falliti tutti. Uno su una grande parata di Pucci. I giocatori hanno potuto festeggiare sul campo con i dirigenti al seguito Ettore Biagini, Augusto Fruzzetti e Piero Gentili.

Questa la rosa della squadra: Stefano Antompaoli, Marco Carlesi, Luca Ceccarelli, Andrea Ceragioli, Cesare Coli, Stefano Della Bona, Luca Della Maggiora, Tommaso Fiacchi, Alberto Francesconi, Stefano Freschi, Paolo Fusco, Roberto Grossi, Andrea Loffrese, David Lupoli, Stefano Manfredi, Gianni Mosti, Marco Passaponti, Filippo Pocai, Giuseppe Pucci, Roberto Rebughini, Mario Ricci, Matteo Ricci, Alessio Sabatini, Federico Tosi, Emiliano Tarabusi, Alberto Tornaboni, Luca Ulivi.

Gianluca Bondielli