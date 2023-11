Manuel Bertagna sale sul podio. Best personal per Ferrario

Si fanno apprezzare anche fuori dei confini regionali i portacolori dell’Atletica Alta Toscana. Parliamo segnatamente di Manuel Bertagna e Giovanni Ferrario che si sono resi protagonisti in categorie e distanze differenti. Il più giovane Bertagna, che gareggia nella categoria Promesse, si è messo in mostra sabato scorso a Genova nella gara maschile su pista svoltasi sulla distanza del Miglio (1609,344 metri). Il mezzofondista massese ha ottenuto un buon terzo posto assoluto, giungendo a soli cinque centesimi dal secondo posto. Sulla pista di atletica di Villa Gentile l’alfiere del sodalizio apuano si è cimentato su quelli che alla fine erano poco più di quarto giri di pista concludendo la sua prova col riscontro cronometrico di 4’40“60. Quella di Bertagna è stata una gara tattica con i trecento metri finali corsi in maniera velocissima. Questo è un altro risultato che fa ben sperare per il futuro di questo giovane atleta. E’ già più esperto, invece, l’altro bravissimo runner dell’Atletica Alta Toscana che ha partecipato con profitto alla mezza maratona internazionale di Ravenna sulla distanza dei 21,097 chilometri.

Giovanni Ferrario ha rispettato le proprie aspettative della vigilia migliorandolo il proprio record personale e portandolo a 1h22’58“. Il noto coach Roberto Vitaloni, che è il responsabile del gruppo senior della società, ha espresso tutta la propria soddisfazione per questi risultati che ripagano del mirato lavoro di preparazione.

Gianluca Bondielli