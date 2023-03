Luci puntate sul big match Fivizzanese-San Macario La Carrarese Giovani chiede strada al Monzone

Ventiquattresima tappa sulle strade della Seconda Categoria e tutte le attenzioni sono indirizzate al big match Fivizzanese- San Macario, in programma dalle 15 al “Comunale“. Un crocevia importante per entrambe le formazioni. I medicei dopo essere andati fuori strada in casa dei cugini del Monzone non possono steccare se vogliono mettere assieme punti importanti per rientrare in area playoff, ma anche perché lì ad un solo punto c’è la Carrarese Giovani, di contro il San Macario non può rallentare la produzione punti se vuol restare in area spareggi-promozione.

La medicea riuscirà a penetrare la difesa degli arancioni lucchesi? Saranno gli attaccanti a decidere la partita oppure due degli ultimi playmaker rimasti in circolazione, Lorenzo Berti, Massimo Mencatelli da una parte e dall’altra il cannoniere Fabrizio Romanini faranno la differenza? Il bisogno di vittoria chiaramente aumenta la tensione, basterebbe chiederlo a Capitan Mencatelli, che nello stesso tempo diminuisce la lucidità. Tensione bassa o alta, una cosa è sicura, il tecnico dei lunigianesi Franchini vuole vincere gara perché consapevole di giocarsi una buona fetta dell’intera stagione. Non ci sono troppe alternative nel match contro il quotatissimo complesso pilotato da Bisordi per proseguire nell’intento in area spareggi per salire deve vincere.

"Sarà partita intensa – ha detto alla vigilia Roberto Franchini – Perché? Sia noi sia loro cercheremo la vittoria. Loro hanno giocatori di esperienza e non si faranno intimorire perché sanno benissimo quale sarà l’atteggiamento da tenersi in campo. Noi sappiamo che sarà la partita da dentro o fuori. Sarà una battaglia, per questo dovremo essere molto bravi nel tenere alto il ritmo e la concentrazione e accorti nel non concedere spazi ai lucchesi. Se ci riusciamo, avremo buone possibilità di fare risultato. E a noi servono proprio i tre punti".

La domenica prosegue con la sfida tra la Carrarese Giovani e il Monzone, in programma oggi alle 17. Per i marmiferi di Ivano Gigli è una sfida cruciale in quanto impegnati a inseguire la quarta posizione, mentre i granata, dopo le quattro vittorie di fila, devono dare un segnale tangibile sulle loro reali possibilità per arrivare in area playoff. Il Ricortola, invece, ospiterà il San Prospero Navacchio, in un match si si annuncia intenso. Rischiano e non poco Atletico Carrara, Mulazzo e Don Bosco Fossone, rispettivamente impegnate in casa de La Cella, Ponte alle Origini e Lido di Camaiore.

Ebal.