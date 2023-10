Legends imbattibili espugnano Pisa. Continuano i successi del team di Fiorani

CASTELFRANCO DI SOTTO

55

LEGENDS CARRARA

60

CASTELFRANCO DI SOTTO: Castellacci, Caslui 7, Vallini 2, Pantani 6, Toni 8, Mancini 7, Giungato 9, Pinzani 8, Ferretti 1, Fiorenza 7. All. Camiciottoli.

LEGENDS CARRARA: Viola 21, Donati 12, Fontanelli 11, Tongiani 5, Leonardi 4, Peselli 3, Benfatto 2, Viaggi 2, Bordigoni. All. Fiorani.

Parziali: 18-21, 30-34, 36-48

Arbitri: Cabizza e Carta di Pisa

CARRARA – Sanno solo vincere i Legends, che dopo avere chiuso il campionato di Promozione con una lunga striscia di successi, continuano la serie positiva anche nella nuova stagione. Così, dopo le quattro vittorie in coppa Toscana, iniziano nel modo migliore anche il nuovo campionato di divisione regionale 1, andando a vincere nella prima trasferta della stagione, in casa dei pisani del Castelfranco. Pur privi dei fratelli Diamanti, i gialloviola chiudono in leggero vantaggio i primi due quarti, rispettivamente a +3 e +4 (parziale seconda frazione 12-13) dopo 20 minuti di equilibrio.

L’accelerata degli ospiti arriva al rientro in campo: con una difesa attenta e poco propensa a concessioni, con un parziale molto favorevole (6-14) volano a +12 all’ultimo intervallo. I pisani non ci stanno, negli ultimi 10 minuti della partita spingono (parziale 19-12), i Legends resistono, difendono il vantaggio e chiudono a +5. Buona la percentuale nelle triple con 620 (30%), meno sotto le plance con 1332 (40,6%), male nei liberi con 1628 (57%).

Nella foto l’ala dei Legends Andrea Fontanelli.

ma.mu.