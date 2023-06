Le ragazze dello Junior affondano il Livorno Una pura formalità

MARINA DI CARRARA

E’ stata una pura formalità la sfida di ritorno dello spareggio play off per la squadra femminile di serie C dello Junior Club Next Gen. Le ragazze apuane, forti del 4 a 0 inflitto all’andata alla Coop Tennis Livorno, non hanno avuto nessun problema nel chiudere i conti allo Junior Tennis di Marina di Carrara. Sono bastati i primi due singolari, stravinti dalle due tenniste di casa più talentuose, a mettere la parola fine inducendo Livorno a non giocare le restanti partite. Martina Spigarelli ha strapazzato Camilla Garzelli (61, 60) mentre Alessandra Simonelli ha regolato con facilità Valeria Casile (62, 62). A questo punto lo Junior Club Next Gen è approdato alla fase nazionale ma dovrà attendere i sorteggi del 14 giugno, per conoscere l’avversaria. Sarà l’ultima fatica per le ragazze capitanate da Alessio Puntoni e seguite da Alessandra Bianchi. Chi vincerà passerà alla B2.

Gianluca Bondielli