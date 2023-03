L’Alta Toscana si classifica al secondo posto Battelli, Leverotti, Brizzi e Alberti vincono l’oro

L’Atletica Alta Toscana si è confermata la prima squadra della nostra provincia classificandosi al 2° posto della graduatoria generale di società nel Gran Prix Regionale Toscano del circuito Csi di corsa campestre la cui quinta e ultima prova si è disputata proprio a Marina di Massa, nel parco del Magliano. Il sodalizio apuano ha chiuso con un bottino di 815 punti, soltanto 55 in meno rispetto ai vincitori del Csi Pisa. A livello individuale, nella classifica finale, si sono registrate diverse vittorie nelle rispettive categorie al termine delle cinque prove in programma. In particolare Iris Battelli si è imposta tra le Allieve, Matteo Leverotti tra gli Juniores, Giada Brizzi tra le Seniores e Andrea Alberti negli Amatori B. Lunga anche la lista degli atleti che hanno concluso al secondo posto la classifica finale: Ines Battelli (Esordienti B), Elias Traversari (Allievi), Maria Vittoria Botti (Seniores), Nina Gulino (Amatori A), Manuel Bertagna (Seniores). Sul terzo gradino del podio sono saliti Emanuele Ferrari (Esordienti C), Luana Righetti (Amatori A) e Daniele Rifredi (Amatori A). L’ultima prova disputata “in casa“ al Parco del Magliano è stata valida anche per l’assegnazione dei titoli regionali individuali delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti.

La società dell’Atletica Alta Toscana, insieme agli amici dell’Atletica Lunigiana, vi ha partecipato con un folto gruppo di atleti. Nella categoria Esordienti C è arrivata una splendida tripletta perché Emanuele Ferrari ha vinto il titolo di campione toscano con podio completato dai compagni di squadra Mattia Orlacchio e Gianmarco Balloni, arrivati rispettivamente secondo e terzo. Nella categoria Esordienti A si è guadagnato, invece, la medaglia d’argento l’atleta Nicolò Rifredi.

