La Carrarese rimonta con Bernardotto a Olbia

Olbia

1

Carrarese

1

OLBIA (3-4-1-2): Sposito 6,5; La Rosa 6 Bellodi 6 Emerson 6; Arboleda 6 Dessena 6,5 Zanchetta 6 (30’ st Contini sv) Sperotto 6 (13’ st Fabbri 6); Biancu 6,5 (44’ st Brignani sv); Nanni 7 (44’ st Corti sv) Ragatzu 6. A disp.: Van der Want, Gabrieli, Secci, Incerti, Occhioni, Sanna, Babbi, Boganini, Sueva. All.: Occhiuzzi 6.

CARRARESE (3-5-2): Breza 6; Pelagatti 5,5 D’Ambrosio 5,5 Imperiale 6; Grassini 6,5 Mercati 6 (20’ st Schiavi 6) Palmieri 6 (26’ st Bozhanaj 6) Della Latta 6 Cicconi 5,5; Capello 5,5 Bernardotto 7 (19’ st Energe 6). A disp.: Rovida, Satalino, Folino, Cerretelli, Marino, Coccia, Frey. All.: Dal Canto 6.

Arbitro: Restaldo di Ivrea 6.

Marcatori: 19’ pt Nanni (O), 14’ st Bernardotto (C).

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti: Nanni (O), Della Latta (C), Schiavi (C), Dessena (C), Brignani (O). Angoli: 11-4 per la Carrarese. Recupero, pt 1’, st 5’.

OLBIA – La Carrarese si sveglia nella ripresa e strappa all’Olbia un pareggio che vale il nono risultato utile consecutivo e il quarto posto in solitaria in classifica, in attesa del posticipo che vedrà l’Ancona (a -1 dai marmiferi) affrontare in casa il Cesena. A conti fatti, il pareggio è il risultato più giusto, anche se la Carrarese, per il secondo tempo disputato, avrebbe meritato qualcosa in più.

Il primo squillo è dell’Olbia: al 14’, cross di Emerson per il colpo di testa di Dessena, Breza non si fa sorprendere e blocca. Monologo olbiese nei primi 20 minuti, la Carrarese sta a guardare e al 17’ ringrazia la traversa: Cicconi perde palla sulla trequarti, ne approfitta Bellodi che, con un lancio a scavalcare il centrocampo, pesca Nanni, finta su D’Ambrosio e destro a rientrare che si stampa sulla traversa. Passano due minuti e arriva il vantaggio dell’Olbia. Sugli sviluppi di un corner la difesa della Carrarese rimane imbambolata sullo schema dei padroni di casa: cross di Biancu, destro al volo di Dessena e colpo di testa di Nanni, appostato sottoporta. La Carrarese è alle corde: al 22’, Biancu quasi infila il pallone nell’angolino, alla destra di Breza. Dopo tanta sofferenza viene fuori la squadra di Dal Canto: al 26’, Bernardotto devia sopra la traversa il cross di Grassini; al 43’, Palmieri prova a sorprendere Sposito con un sinistro dai 30 metri, ma ottiene soltanto un corner.

Nella ripresa, subito uno squillo carrarino: Cicconi gira in porta un cross dalla bandierina, ma Sposito esalta i suoi riflessi respingendo la minaccia. Il pareggio arriva sulla successiva sortita offensiva: cross di Grassini, Capello colpisce male di testa ma finisce per liberare al tiro Bernardotto, appostato a due passi da Sposito, battuto dalla conclusione al volo dell’attaccante romano. L’Olbia reagisce al 22’, quando Ragatzu pennella in area un cross invitante, che Dessena non traduce nel nuovo vantaggio, facendosi superare dal pallone, tutto solo davanti a Breza. Dal Canto dà sfogo alla panchina, entrano Schiavi, Bozhanaj ed Energe al posto dell’infortunato Bernardotto. Al 25’, la Carrarese spinge: sinistro di Cicconi a fil di palo. Ci proverà pure Capello, a 7 minuti dal novantesimo, ma con mira imprecisa. L’ultimo pericolo lo procura ancora Cicconi, il cui tiro è murato in corner da Dessena.