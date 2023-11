Il Romagnano incrocia il Monti. Gragnolese d’assalto col Seravezza

Due sono i big match della settima giornata del campionato di Terza Categoria. Mentre la capoclasse Montagna Seravezzina osserva il turno di riposo, la seconda forza del torneo Dallas Romagnano gioca sotto la luce artificiale del “Raffi“ dalle 17,30 contro il Monti che insegue a tre lunghezze. In casa dei valtaveronensi si respira aria di fiducia, il tecnico Barbasini ha lavorato soprattutto sul piano psicologico per mantenere la comitiva all’interno del binario della continuità. "Per adesso – ha esordito il team manager Veneliano Riro Carlotti – diciamo che la gara Dallas-Monti ha tutte le sembianze per essere definito big match. Per noi potrebbe rappresentare un futuro più importante, stessa cosa per i padroni di casa. Credo che vedremo una bella partita, dove tecnica e agonismo si misceleranno in un’unica componente. Cercheremo di rallentare la marcia della favorita numero Uno alla conquista della Seconda categoria".

Ad aprire le danze del sabato giocato è la Gragnolese, biancoverdi che dalle 14,30 aspettano al “Castel dell’Aquila“ l’arrivo del Salavetitia Seravezza che al contrario dei lunigianesi ha già osservato il turno di riposo. Inutile stare lì, mister Andrea Bartolini (squalificato) costretto a dirigere le operazioni oltre recinzione dovrà mandare in campo undici leoni, pronti a raddoppiarsi in ogni movimento per riuscire a far saltare i dispositivi dei versiliesi. Lo scontro fra terza e quarta realtà del torneo è ricco di significati per entrambe le squadre.

Alle 14,30 scendono in campo Podenzana-Marina di Massa e ValliZeri-Attuoni. Alle 15,30 a confronto Spartak Apuane e Pontremoli. Il turno si completerà lunedì 20 novembre con le partite Sporting Marina-Don Bosco Fossone e Tirrenia-Icf Fosdinovo, calcio d’avvio fissator alle 20,30.