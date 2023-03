Il Ricortola va all’assalto della capolista La Cella Filattierese e Atletico promettono spettacolo

Ventiduesima tappa sulle strade della Seconda Categoria e quasi tutte le attenzioni sono indirizzate sul big match Ricortola-La Cella. È inutile stare lì a girarci tanto intorno, la squadra neroverde contro la capoclasse si gioca una buona fetta dell’intera stagione. Non ci sono troppe alternative nella sfida contro la regina del torneo, la formazione di Alessandro Fini per proseguire il suo inseguimento, ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. "E’ un impegno difficile, – sostiene l’allenatore dei neroverdi – giochiamo contro un complesso attrezzato per arrivare alla conquista della Prima categoria. Noi ci proveremo a fermarli e possiamo riuscirci ad un patto: che la squadra mantenga la calma e riesca a ragionare per tutti i 90’95’".

Fatta la doverosa presentazione, spostiamoci su Filattierese e Atletico Carrara, sfida che ha regalato pagine ricche di pathos per supporter che con tanto di trombetta, sciarpe sventolanti si assiepavano sul gradone artificiale della "Selva". Da una parte i castellani alla ricerca di un successo per tenere accese le possibilità di ritornare in area play off, dall’altra, quella dell’ex tecnico dei filattieresi Augusto Secchiari impegnato a seminare trappole per vincere.

"La Filattierese è una grande – sottolinea Secchiari – e come tale va affrontata. Noi siamo lì nel mezzo è ovvio che arrivati a questo punto dobbiamo provare a migliorare la nostra classifica. È vero ho visto la squadra in crescita, se la si vuol mettere su una lunghezza d’onda che recita un linguaggio positivo, c’è da evidenziare che dobbiamo allungare la striscia di risultati utili se vogliamo portarci lì, sotto le grandi. Certo se dovessimo comportarci come contro il Don Bosco, allora ritengo che abbiamo tutte le carte in regola per disputare un ottima gara coi verdeoro".

Per il Mulazzo la partita in casa del Lido di Camaiore è davvero unica. Si tratta di un match da vincere per rimanere nei piani nobili della classifica. Alle 15 a Fossone c’è Carrarese Giovani – San Prospero Navacchio. I gialloblù di mister Gigli tenteranno di sfruttare appieno il turno interno per rimpolpare di punti pesanti che se conquistati potrebbero fargli mettere un piede in area spareggi-promozione. Il Monzone in casa del Pappiana con lo spirito di sempre, quello degli indios. Il Don Bosco che sta già programmando la nuova stagione oggi deve pensare a battere il Pontasserchio. Nella domenica numero 22 la Fivizzanese di Franchini osserva il turno di riposo.

EBal.

