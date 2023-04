Il Liceo Scientifico Fermi sale in cattedra e fa doppietta Barsanti, Minuto e Rossi escono di scena a testa alta

Il Liceo Scientifico Fermi ha fatto “doppietta“ nei campionati studenteschi di volley riservati alla categoria Allievi e Allieve che si sono disputati alla palestra della scuola media Staffetti. L’istituto scolastico cittadino è stato incoronato, infatti, campione provinciale di Massa Carrara sia in ambito maschile che in quello femminile. Nella categoria Allievi hanno partecipato alla competizione un totale di quattro formazioni. Oltre a quella del Liceo Fermi, erano in lizza le squadre dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Eugenio Barsanti“, del Liceo Classico Rossi e dell’Istituto Alberghiero Minuto. Al termine di una serie di avvincenti incontri il Liceo Scientifico Fermi ha avuto la meglio in finale sull’IIS Barsanti.

Nel torneo ad appannaggio della categorie Allieve, invece, la squadra del Liceo Fermi ha superato nell’ordine il Liceo Classico Rossi e l’Istituto Alberghiero Minuto. La manifestazione è stata coordinata in modo impaccabile, come sempre, dall’ufficio di Educazione Fisica e dal Provveditorato agli studi che ha la sua figura di riferimento nel professor Vincenzo Genovese. Determinante è stata la collaborazione dei colleghi insegnanti di Educazione Fisica dei vari istituti coinvolti. Nello specifico si è trattato dei professori Fatticcioni e Verrengia per l’IIS Barsanti, Altamura e Bondielli per il Liceo Classico Rossi, Giannetti e Dell’Amico per il Liceo Fermi e Colosimo per l’Istituto Alberghiero Minuto.

Gianluca Bondielli