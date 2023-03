Il Grande Trekking scalda i motori Passeggiata dal mare ai monti

Organizzatori al lavoro per la ottava edizione del Grande Trekking, la manifestazione che è diventata un appuntamento fisso della primavera carrarese e che quest’anno si svolgerà il 4 giugno. Come sempre saranno due le categorie di partecipazione: la corsa competitiva (il trail running) e la camminata libera non competitiva (la walk trail). Come sempre il percorso è unico nel suo genere, con i 35 chilometri del percorso (2300 metri di dislivello) dalla riva del mare a Fontia, Castelpoggio, Gabellaccia, Campocecina, foce Pianza e vetta del Sagro con arrivo al piazzale di Acquasparta. Quest’anno ci sarà anche la novità della mezza camminata, con un percorso più breve (21 chilometri e 1500 metri di dislivello) per chi, arrivando a Campocecina, non si sentirà di salire sul Sagro.

"Il GT8 è una sfida a se stessi - scrivono gli organizzatori in una nota – ci lasceremo alle spalle il mare per raggiungere in breve tempo la vetta del monte Sagro a 1753 metri di altitudine per ammirare un panorama mozzafiato". La manifestazione aderisce alla campagna “Plastic free“ e quindi non saranno distribuiti bicchieri e bottiglie di plastica, ma ciascun partecipante dovrà avere con sè un bicchiereeco-tazzaborraccia. Il GT8 aderisce anche alla campagna “Io non getto i miei rifiuti“ per tutelare l’ambiente e la natura e quindi i partecipanti dovranno tenere un comportamento rispettoso nei confronti dell’ambiente, evitando di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna. Iscrizioni sul sito di Asd Grande Trekking.

ma.mu.