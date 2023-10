Il Corrilunigiana ‘invade’ Castelnuovo Magra. Bertolotti e Lamnaquar incoronati vincitori

Penultima tappa del circuito Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi e settima edizione Castelnuovo Magra, perfettamente organizzata da Angelo Salvetti patron della imponente corsa che ha finito per richiamare sulle ridenti colline decine e decine di atleti ritrovatosi in piazza del castello addobbata a festa dalla macchina organizzativa Avis Castelnuovo. Alle 9 in una ridda di voci decine di piccoli atleti si davano battaglia nel classico saliscendi del paese, dove spiccano le vittorie della giovanissima Sara Fregosi dell’Alpha (17 gare del Corrilunigiana altrettante le vittorie messe insieme), seguita da Sara Cecchi, Nicole Arciello, nella categoria N1, la prima a passare sotto lo striscione d’arrivo è stata Matilde Musetti, poi Luna Sabatelli seguita da Elisa Pizzanelli, categoria N2 prima classificata Asia Ridolfi.

Nella corsa riservata ai ragazzi primo classificato della categoria A Daniele Scarda Pane, 2° Leonardo Mazzoni, 3° Lorenzo Fazzi; B1: 1° Andrea Lazzari, 2° Erik Bertoli, 3° Enea Bertoli, impeccabile il giudice Piero Ferdani coadiuvato da Chiara Ferdani, dirigenti fondamentali per lo sviluppo delle gare giovanili del circuito. Nella corsa distribuita sugli 8700 metri da percorrersi su un tracciato tutto asfaltato, dopo il primo giro all’interno del paese, fin dalle prime falcate Yassine Lamnaquar, classe 2005, ex calciatore della corsia mancina della Pontremolese, si isolava in un assolo straordinario e chiudeva la sua performance in solitaria col tempo di 30’ e 07“ alla media di 3’18“ al km polverizzando il record precedente di quasi due minuti. Dietro il portacolori della Polisportiva Pontremolese con un distacco di un primo e 19“ Nicola Vanni del Parco Alpi Apuane, poi a un minuto e 34“ Gabrielle Benedetti della scuderia Pro Avis Castelnuovo Magra.

Elena Bertolotti dell’Atletica Castello con accelerazioni dirompenti faceva capire alle avversarie di trovarsi nella condizione top di poter dominare e vincere la corsa conclusa con il tempo 35’12“, 2ª Maria Botti, poi Deborah Bonati, Tiziana Pizzi e Diminika Zaniewska. Da segnalare che mezz’ora prima era partita anche la gara ludicomotoria dove hanno partecipato numerosi atleti compreso il sindaco Daniele Montanello, diversi assessori e anche il mitico runner Mario Paglionico veterano della manifestazione. Il circuito del Corrilunigiana dà appuntamento all’ultima corsa denominata: "la Castagna", in calendario domenica 19 novembre a Fivizzano.

Ebal.