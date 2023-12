Giacomo Felice Serrao conquista l’oro, doppio bronzo per Tommaso Bocchi

Si è svolto presso il palazzetto dello sport di Montalto di Castro il campionato nazionale di karate promosso dalla Uik ( Unione Italia Karate). Gara di altissimo livello tecnico e di grande spessore visto che la Uik raggruppa più organizzazioni nazionali. Un appuntamento molto sentito nel mondo del karate che ha chiamato in campo le due cinture nere apuane capitanate dal tecnico M°6 dan Massimo Serrao.

Nelle fila del Tempio Massimo non poteva mancare “l’apuano d’oro” Serrao Giacomo Felice, figlio d’arte e Bocchi Tommaso. I due massesi si sono imposti su un gremito numero di partecipanti e nella specialità kata (forma), la più difficile delle specialità, hanno conquistato il podio.

Nella scorsa edizione a Roma Serrao era arrivato secondo ma quest’anno si è preso la rivincita e ha stravinto ed è salito al primo posto. Performance eccezionale, invece, per Tommaso Bocchi che nella categoria Senior è salito sul podio ben due volte in due categorie differenti, stile e misto, arrivando terzo.

Piogge di medaglie per il Tempio Massimo che si sta preparando per un prossimo torneo che disputerà in Lombardia. Il tecnico Massimo Serrao è pieno di entusiasmo per gli ottimi risultati conseguii dai suoi allievi e nel contempo porta avanti i corsi di karate al quartier generale del “Tempio Massimo“ in via Sotto I poggi. Gli interessati possono chiedere maggiori informazioni telfonando al 348 28.54.822.