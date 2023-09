Di Gennaro e Coppolaro più bravi in campo

Bleve 6. Quasi mai sollecitato dall’Olbia, si limita a neutralizzare un tiro di Cavuoti. Coppolaro 6,5. Ha metri per avanzare e ogni tanto agisce da quinto di centrocampo. Grande attenzione in copertura difensiva. Di Gennaro 6,5. Prende in consegna il più grosso del tridente dell’Olbia (Nanni) e non gli lascia metri e pallini giocabili. Imperiale 6. Altrettanto efficace come i compagni di reparto, ma con qualche svarione in più. Grassini 6. Si riappropria della fascia e offre una prestazione misurata. Della Latta 5.5. Prestazione sottotono, accusa la stanchezza nella parte finale del primo tempo. Zuelli 6. Ci mette intensità in una fase di gioco avara di spunti interessanti. Schiavi 6. Ragiona bene col pallone tra i piedi, prova la conclusione dalla distanza. Poi allenta la presa pure lui fino al cambio con Zanon. Zanon 5,5. Entra per cambiare volto – tattico – alla Carrarese, ma è poco propositivo. Ingresso in campo avaro di soddisfazioni. Belloni 5,5. Non è in gran giornata, prende subito un giallo per un fallo a metà campo e non riesce a entrare in partita. Cicconi 6. Punge sulla sinistra, anche se a intermittenza. Nella ripresa si vede con un pericoloso calcio di punizione. Capello 5,5. Con la sua fisicità prova a impensierire la giovane difesa olbiese, sfiora il gol di testa, ma nella ripresa non fa mai salire la squadra. Simeri 5,5. La fiducia di Dal Canto (dopo gli errori commessi a Sassari) si schianta sul palo colpito a fine primo tempo. Panico 5,5. Il migliore a Sassari, stavolta non incide per la delusione di Dal Canto. All. Dal Canto 6 – Non riesce, con le sostituzioni, a restituire energie a una squadra affaticata dopo la serata di Sassari.