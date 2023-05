Dal Canto non fa drammi "Puniti da un episodio Dobbiamo solo ripartire"

di Gianluca Bondielli

In casa azzurra è duro da digerire il fatto che domani sera non ci sarà la Carrarese a sfidare il Lecco nel primo turno della fase nazionale dei playoff. A poco vale interrogarsi troppo sulle motivazioni che hanno portato alla prematura eliminazione dei marmiferi. L’importante è tirare una riga sopra su questa deludente e fugace parentesi post season per concentrarsi sulla prossima annata sportiva anche se c’è ancora un presente col quale rapportarsi visto che la squadra continuerà ad allenarsi per tutto il mese di maggio.

"Alla fine siamo usciti per un episodio – prova a voltare subito pagina l’allenatore Alessandro Dal Canto –. Non è successo niente. Questo incidente non può cambiare i nostri programmi. Dobbiamo pensare solo a ripartire". Ecco, ripartire. Ma come? Dato per scontato che in panchina ci sarà ancora lui, il tecnico veneto, resta da capire quali sono gli intendimenti di massima riguardo alla rosa attualmente a disposizione. "Dobbiamo avere la forza di non smembrare l’ossatura della squadra – anticipa il tecnico veneto - e vedere di costruirci attorno un vestito speriamo migliore di quello di quest’anno. La cosa non sarà semplice perché da un lato abbiamo finito come miglior quarta dei tre gironi e perché dall’altro con carta e penna si può pensare di poter fare tutto giusto poi, però, ci vuole alchimia e fortuna nel scegliere le caratteristiche dei giocatori".