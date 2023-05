Colpo grosso della Villafranchese che si assicura l’attaccante Nicolò Conedera

Mentre la LuPo, impegnata a dotarsi di prospetti (un portiere e un attaccante), in grado di fare la differenza a tutto tondo dopo le amare esperienze vissute nelle passata stagione nei giorni scorsi ha trovato in Gabrielli, Miceli e Scaldarella il rinnovo del rapporto, la fresca neopromossa in Seconda Categoria Villafranchese mette a segno un vero colpo-mercato, ovviamente per la categoria. Un primo tassello del mosaico giallonero ha colori classici e connotati familiari di un giovinotto di ventotto anni, lo raccomandano i suoi trascorsi nelle giovanili alla Sampdoria, Carrarese e Spezia (prima squadra), poi San Marco Avenza, Lerici Castle, Pontremolese, Canaletto e Massese, 82 gol, questa e la carta di credito di Nicolò Conedera che ha scelto, perché proprietario dei propri destini, la nobile decaduta Villafranchese, club dove a partire dal primo luglio prossimo sarà protagonista nel ruolo di attaccante.

"Dopo tanti anni – le prime parole del neo giallonero –, ho scelto di venire a giocare a Villafranca perché è stata la squadra di mio padre e del mio paese, dove ritrovo grandi amici come Jacopo Manganelli, ed ex compagni come Luca Caroli e Baldassini, con cui voglio provare a costruire qualcosa di importante dopo la vittoria dei playoff che hanno recentemente conquistato che ha riportato meritatamente la Villafranchese in Seconda. È la prima volta che ho l’occasione di collaborare con mister Gian Luca Conti, ma, dalla sua storia, vedo un tecnico molto preparato e che saprà sicuramente trasmetterci tanto. Voglio inoltre ringraziare il presidente (e amico) Diego Giacopinelli, che ha reso tutto questo possibile".

Ebal.