Cassiani, nuova avventura. Guiderà il Bercerto Terre Alte

Tiziano Cassiani è il nuovo allenatore del Berceto Terre Alte, in sostituzione del giovane Mattia Lodi che ha chiuso l’esperienza alla guida della squadra arancioneroverde dopo aver lasciato la squadra al penultimo posto in classifica del girone B del campionato di Prima Categoria. Il direttore sportivo Matteo Bersanelli della società di via Iasoni che aveva appuntato sulla sua agenda alcuni i nomi ha così risolto in poco meno di 24 ore la crisi tecnica della società che vive all’ombra di San Moderano. Dopo i rapidi incontri per trovare la soluzione al problema, la scelta è caduta sull’ex tecnico della Pontremolese, Mulazzo, Valtarese e Berceto.

Per il nuovo allenatore dei valligiani la cui ufficializzazione è scattata l’altra sera prima del secondo allenamento settimanale, si tratta di un ritorno alla guida dopo i tre anni passati ad irrobustire il suo “portafoglio“ tecnico.

"Il Berceto non l’ho visto giocare, – dice il nuovo allenatore – però qui ci sono elementi importanti, altri ne potrebbero arrivare, ma questo avverrà dopo che avrò preso visione di tutta la rosa che la società mi ha messo a disposizione". Mister è convinto di portare alla salvezza il Berceto? "Non sono un santone, però se ho accettato è perché credo in questa squadra e poi al di là dell’attuale posizione in classifica, credo che qualcosa di positivo riusciremo a mettere insieme in queste restanti partite. L’importante – continua il tecnico di Villafranca – è partire bene con il Basilicastello perché, dopo avremo una serie di partite difficili da affrontare. Senza dire che ci salveremo sicuramente, che sarebbe antipatico, sono qui perché credo nella salvezza e anche i ragazzi dovranno essere convinti di farcela. Certo si dovrà lavorare e sudare fino all’ultima giornata con il massimo dell’impegno".