Carrarese a Olbia con la regola dell’alternanza

di Gianluca Bondielli

Ha effettuato la rifinitura direttamente sull’isola ieri la Carrarese che si è recata in Sardegna già giovedì sera. Della comitiva non faceva parte Niccolò Giannetti, squalificato per una giornata e pronto a tornare a disposizione alla prossima contro il “suo“ Siena. L’Olbia è reduce dalla vittoria esterna col San Donato Tavarnelle e nell’ultimo periodo sta viaggiando davvero forte. Nello specifico ha fatto 14 punti nelle ultime 7 gare di cui ne ha persa solo una in casa contro l’Imolese. I sardi, contrariamente alla loro tradizione, in questo campionato stanno facendo meglio in trasferta dove hanno fatto più punti e vinto più partite.

Sul proprio terreno hanno centrato solo 3 successi pareggiando 6 gare e perdendone 7. Il tecnico Occhiuzzi oggi ritrova Brignani e Emerson in difesa e Ragatzu in attacco, tutti e tre assenti martedì per squalifica. Avrà, quindi, forze fresche a disposizione per far ricorso ad un ampio turn over. La posizione di classifica dei sardi è tutt’altro che rassicurante e la Carrarese dovrà aspettarsi, dunque, un avversario col coltello fra i denti alla ricerca di altri preziosi punti salvezza.

Tra le fila degli apuani bisognerà attendersi i soliti quattro o cinque cambi. Ormai è chiaro che ci sono dei giocatori che rappresentano un po’ l’ossatura della squadra e ai quali il tecnico Alessandro Dal Canto non rinuncia facilmente. Parliamo dei vari Pelagatti, Imperiale, Della Latta, Schiavi e Cicconi che dovrebbero essere ancora in campo. I ballottaggi riguarderanno anche stavolta il ruolo di centrale di difesa con D’Ambrosio in vantaggio su Marino e di esterno dove Grassini potrebbe riprendersi la corsia destra con l’esclusione di Coccia. In mediana la “regola“ dell’alternanza farebbe pensare ad un Bozhanaj in panchina con Palmieri o Mercati al suo posto.

Nel reparto avanzato, infine, i prescelti sembrano essere Capello e Bernardotto che martedì sono partiti entrambi dalla panchina ed hanno giocato soltanto uno scampolo di partita. Energe, invece, dovrebbe essere il grimaldello da utilizzare a gara in corso sfruttando la propria velocità.