Carrara Basket Legends, Pronti per l'esordio in Divisione Regionale 1

Prima di campionato per i Carrara Basket Legends che oggi alle 18 fanno visita al Castelfranco di Sotto per la giornata inaugurale della divisione regionale 1 (ex serie D). Dopo il debutto trionfale in coppa Toscana (successo interno con Massa e Cozzile, vittorie esterne con Invictus Livorno, Jokers Firenze e CUS Firenze) che ha catapultato i gialloviola nelle final four di gennaio, la squadra di Antonio Fiorani (vice Guglielmo Rossi) va in terra pisana per iniziare a costruire un’altra striscia positiva, questa volta in campionato.

"Il Castelfranco gioca in serie D da tre anni, ha giocatori esperti della categoria e per noi non sarà una partita semplice – dice coach Fiorani che dovrà fare i conti con alcune assenze – per impegni di lavoro sicuramente non ci saranno i fratelli Michele e Lorenzo Diamanti, quasi certamente sarà assente Benfatto che si è infortunato a Firenze, mentre Fontanelli e Viaggi sono in forse, sempre per problemi fisici". Per la coppa Toscana, Fiorani (nella foto)

non ha dubbi: "non ci accontentiamo e non vogliamo fermarci, giocheremo le final four per vincere (oltre ai Legends, ammesse Asciano, Monteroni e la vincente tra Affrico Firenze e Rosiganno, ndr) ma adesso pensiamo al campionato dove vogliamo fare bene".

ma.mu.