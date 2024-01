Calcio prima categoria: in casa del serricciolo c’è rammarico per la sconfitta subita nel derby con il romagnano. Borghetti: "Il pareggio era il risultato più giusto. Non c’è stato concesso un rigore»

I derby sono sempre partite particolari e anche quello tra il Serricciolo e il Romagnano non è stato da meno. Non sono mancate le emozioni e i capovolgimenti di fronte con la squadra di Dati che ha avuto la meglio e che ha chiuso il girone d’andata con una confortante vittoria. Rimane parecchio rammarico, invece, in casa gialloblù per un risultato che non rispecchia a pieno l’andamento del match, anche se premia la squadra che si è dimostrata più cinica e che ha saputo sfruttare al meglio le opportunità create.

"È stata una bella partita – commenta mister Borghetti – giocata ad armi pari. Nei primi 45 minuti abbiamo dato il meglio di noi, costruendo buone trame di gioco, come quella che ha portato al nostro meritato vantaggio firmato da Cantoni al 19’. Siamo stati bravi a continuare ad attaccare, ma le conclusioni di Barattini, Cantoni e Angelotti hanno avuto poca fortuna, soprattutto grazie ai provvidenziali interventi di Nicodemi. Nella ripresa la sfida è, però, cambiata. Noi ci siamo abbassati un po’ troppo e i nostri avversari ci hanno schiacciato dentro la nostra metà campo. Un disguido tra Santini e un difensore ci è costato il pareggio, con la palla lasciata sulla linea su cui Bertuccelli si è avventato, buttandola dentro di punta. Dopo un calcio di rigore piuttosto netto che non ci è stato concesso, abbiamo colpito un palo a portiere battuto. Nel finale purtroppo su un cross abbiamo incassato il definitivo 1-2. Il pareggio sarebbe stato sicuramente più giusto, ma dai derby c’è sempre da aspettarsi di tutto".

Domenica prossima i galletti ospiteranno la quotata Folgor Marlia.

Ilaria Gallione