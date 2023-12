Calcio In Terza Categoria programma intenso. Big match tra Fosdinovo e Marina. Lombardi: "Impegno proibitivo»

Il campionato di Terza Categoria celebra l’11ª giornata, che muove il suo bastimento oggi, alle 14,30 con il match in programma al “Don Rodrigo“ tra Icf Fosdinovo e Marina di Massa. "Un impegno proibitivo – afferma il tecnico dei lanceri Lombardi –. Il Marina di Massa è forte e lo ha dimostrato nel mercoledì di recupero andando a vincere sul campo del ValliZeri, dove ha messo in visione individualità di spicco e una buona organizzazione di gioco, però, in campo ci saremo anche noi, con un nostro impianto di gioco. Va da sé che questa è una partita che noi dovremo affrontare bene sul piano mentale, da non sbagliare l’approccio. Sono fiducioso, credo che verrà fuori un gran match".

"Come affronteremo l’impegno col Fosdinovo? Come sempre – afferma il tecnico Balloni del Marina –, senza calcoli o timori eccessivi, col massimo di rispetto per un avversario che fa dell’organizzazione la sua arma migliore, noi, però convinti della nostra forza, caleremo nella contesa il nostro coraggio e ritmo per raccogliere il massimo".

Montagna Seravezzina-Pontremoli è partita importante, vuoi per gli attori che saranno in campo questo pomeriggio dalle 15, sul “Tognocchi“ a Minazzana, vuoi perché i versiliesi in ritardo di sei punti sulla reginetta Salavetitia Seravezza chiedono i tre punti per continuare la loro scalata all’area play off, vuoi perché la squadra di Riccardo Capiferri intende confermarsi in area nobile inanellando il settimo risultato utile consecutivo. Il ValliZeri questo pomeriggio alle 14,30 al “Tolaro“ riceve il fanalino di coda Sporting Marina. Ovviamente tutte le energie della squadra di Albareni sono indirizzate alla ricerca dell’immediato riscatto. La capoclasse Salavetitia Seravezza gioca in casa dell’altro fanalino di coda Podenzana.

Il turno si completerà lunedì 18 con le partite: Dallas Romagnano-Don Bosco Fossone; Spartak Apuane-Gragnolese; Tirrenia 1973- Attuoni Avenza.