Bottino di medaglie per l’Alta Toscana: Leverotti tricolore a Massa

Massa

Ottimo bottino di medaglie per l’Atletica Alta Toscana ai campionati nazionali Csi su pista di Cles, impreziositi dal titolo italiano conquistato da Matteo Leverotti (nella foto). Lo Junior massese si è imposto nella gara degli 800 metri in 2’ netti. I piazzamenti a podio sono arrivati, invece, dagli atleti più "grandi". Tra i Senior il promettente Manuel Bertagna è stato bravo tatticamente a piazzarsi secondo nei 5000 metri in 16’35 col suo record personale. Ha raccolto, poi, un terzo posto nei 1500 metri in 4’21. Doppia medaglia per Davide Lunardini (Amatori B) che continua a stupire: secondo nei 1500 in 4’40 e terzo negli 800 in 2’16. Maria Vittoria Botti ha fatto lo stesso tra le Senior: argento nei 3000 in 11’32 e bronzo nei 1500 in 5’27 (primato personale). Neanche gli acciacchi hanno fermato Andrea Alberti (Amatori B), bronzo nei 5000 in 17’25. Tra gli Allievi podio sfiorato da Elias Traversari, quarto sia nei 1500 in 4’30 che nei 3000 in 9’56 e sesto negli 800 in 2’05. Tra le Allieve Iris Battelli ha fatto il quinto nei 3000 in 12’12. Gli atleti Senior ed Amatori sono allenati da Roberto Vitaloni, quelli Junior ed Allievie da Paolo Battelli. Una menzione va al rientro agonistico di Maurizio Andreazzoli che negli SM 50 ai campionati toscani individuali Master su pista a Pietrasanta è giunto terzo sia nei 1500 in 5’16 che nei 3000 in 11’19. Due medaglie di bronzo che lo ripagano dei sacrifici quotidiani in allenamento.