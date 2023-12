Basket Nella “Divisione regionale 2“ regalata la vittoria al Chiavari. Pontremolese, rocambolesco ko. Dilapidato il vantaggio di 28 punti

Aurora Chiavari

58

Pontremolese

56

AURORA CHIAVARI: Descalzo 22, Callea 13, Fiorelli 8, Devoto 8, Delpino 5, Bacigalupo 2, Barzè, Tuminello, Gandolfo, Sambuceti, Gaio, Sanguinetti.

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Romiti 9, Ulivi 13, Carlotti Francesco 3, Fenucci (nella foto) 12, Montano 9, Carlotti Gabriele 10. All.: Novelli.

Arbitri: Rezzoagli e Spinelli.

Parziali: 5-26; 15-7; 17-13; 21-10.

CHIAVARI – Sconfitta che brucia per i ragazzi di coach Novelli che escono dal PalaCarrino sconfitti di misura dal fanalino di coda Aurora Chiavari. Finisce 58 a 56 per gli entelleniani, al termine di una partita che ha visto la Pontremolese dominare nei primi 20’ di gioco (toccato il +28 a metà secondo quarto). Nella seconda metà di partita l’Aurora si è disposta in una difesa vigorosa a zona mandando letteralmente in tilt l’attacco del quintetto lunigianese, incapace di trovare la “garra“ per arrivare al canestro.

I padroni di casa hanno rosicchiato così tutto lo svantaggio e a poco più di un minuto dal termine della gara hanno effettuato il sorpasso mantenuto per il rotto della cuffia fino all’ultima sirena finale. Sabato la Pontremolese affronterà al PalaBorzacca contro il Golfo dei Poeti.