Basket, nella “divisione regionale 1“ bilancio in chiaroscuro per le compagini carraresi. L’Audax dà segnali di ripresa mentre i Legends incassano la quarta sconfitta consecutiva

Torna sorridere l’Audax (anche se per fare festa deve aspettare altri risultati positivi), arrivano i pensieri in casa Legends. Giornata dai due volti per le carraresi della “Divisione regionale 1“. E il sei è il numero che accomuna entrambe le squadre (anche se il segno davanti è opposto): i gialloazzurri di Davide Mezzani rischiano ma alla fine riescono a piegare il Grosseto con un +6 finale, mentre i gialloviola di Michele Leonardi si arrendono al Valdicornia con un -6.

Ancora diversa invece la situazione in classifica: nonostante la quarta sconfitta consecutiva, i Legends restano ancora aggrappati alla salvezza seppure in condominio con Invictus Livorno sullo spartiacque tra salvezza (le prime otto) e retrocessione (le restanti cinque) che però si sta assottigliando sempre più. L’Audax invece prende una boccata di ossigeno con il boccaglio, ma resta ancora sottacqua a -4. Per entrambe le partite da giocare e i punti a disposizione, diminuiscono (al momento restano cinque gare e quindi dieci punti) per cui è il momento di alzarsi sui pedali e di portare punti a casa, prima che sia troppo tardi. Anche se i soliti bene informati hanno notizia di una possibile amnistia federale che, come già formalizzato in Serie C, ridurrebbe il numero delle retrocessioni dirette.

La classifica: Lucca 28; Donoratico, Valdicornia e Rosignano 26; Calcinaia 24; Grosseto 22; Castelfranco 20; Legends Carrara e Invictus Livorno 18; Viareggio 16; Audax Carrara 14; Liburnia Livorno 8; Bellaria Pontedera 6.

ma.mu.