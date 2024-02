Atletica. Sorridono i Runnerini. Giornate molto intense per coach Bertelloni

Le indoor al maschile regalano tante emozioni ai cadetti e ragazzi del team Runnerini Doc Asd Afaph. Giornate molto intense per gli atleti seguiti dalla coach Bertelloni e dal tecnico Giuseppe Mannella che supervisiona i loro allenamenti da alcuni mesi. Nella sesta giornata dei campionati regionali Fidal doppia sfida per Gabriele Giannetti nel salto in alto (con un eccellente 1.59 m che gli è valso il sesto posto. Con il tempo di 6’72 ha inoltre conquistato l’argento nella finale 2 dei 50 m piani. Non sono stati da meno i compagni di squadra Nicola Cuturi che nei 50 m in 6’ 71 ha vinto la finale due. Gabriel Christian Goga gioca le sue carte nei 50 ostacoli in 9’ 32 che lo portano al 14° gradino con un tempo al di sopra del suo potenziale. Nella stessa giornata prove da lode per Elia Francini 7° nei 50 m in 7’ 19( con cui sfiora la finale per pochi centesimi) e Federico Francini 11° sui 50 m in 8"35. I risultati non sono mancati anche nella ottava giornata di gare indoor. Giannetti in 6’ 71 si è piazzato secondo nella finale 3, Cuturi è giunto quarto in 6’ 74. I gemelli Francini ci riprovano nei 50 m. Elia sfiora nuovamente la finale e si piazza 20 (riservata ai primi 18 qualificati) in 7’ 98 e Federico 46° in 8’ 55. Ha esordito nella sua prima gara di atletica leggera Giuseppe Zingales nei 50 piani 63* in 9’ 72. Il prossimo appuntamento è fissato per il 3 febbraio sempre al Carrara Fiere di Marina di Carrara.

Nella foto, Federico ed Elia Francini