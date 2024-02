Atletica leggera. Micchi da copertina alla gara ’Corri 5000’. Seconda sul podio

Podio femminile biancoverde nella seconda edizione del "Corri il 5000", gara organizzata dal Parco Alpi Apuane sulla pista di atletica leggera di Castelnuovo Garfagnana. Oltre 70 gli atleti al via, suddivisi in quattro serie. Per la società del presidente Graziano Poli il risultato di maggiore soddisfazione è arrivato nella gara femminile che, seppure vinta dalla a livornese Laura Pardini (Atletica Amaranto) con un entusiasmante sprint finale, ha visto la giovane biancoverde Marta Micchi conquistare il secondo posto con il tempo di 18’53’’ seguita dall’ottima prova di Alice Coltelli in 19’36’’. Tra gli uomini si è imposto Girma Castelli (Orecchiella Garfagnana) in 15’31’’, seguito da Antonio Del Vecchio (Atletica Livorno) in 15’41’’ e Andrea Nannizzi in 16’04". Intanto in casa del Parco Alpi Apuane cresce l’attesa per la seconda prova del cross regionale, in programma il prossimo 11 febbraio a Barberino del Mugello, dove la società biancoverde cercherà di conquistare per il 14esimo anno consecutivo, il titolo toscano di cross.

ma.mu.