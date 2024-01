Atletica Alta Toscana, exploit di Iris Battelli. Salgono sul podio Della Bona, Venè e Bertagna

L’Atletica Alta Toscana si è messa in evidenza con alcuni dei suoi migliori atleti ai campionati regionali, nella manifestazione indoor di Carrara che ha segnato l’esordio della società massese nel nuovo anno. In particolare nella categoria Allieve c’è stato l’exploit di Iris Battelli che ha trionfato sulla distanza dei 1500 metri col riscontro cronometrico di 5’22“22. Sull’ultimo gradino del podio è salita la compagna di squadra Linda Della Bona. Michelangelo Vené si è piazzato anche lui sul podio, in terza posizione, nella gara dei 400 metri della categoria Junior col tempo di 58“40. Un altro podio per l’Alta Toscana è arrivato dalla categoria Promesse maschile con Manuel Bertagna che si è classificato in terza posizione nei 1500 metri col tempo di 4’24“51.

Nella gara degli 800 metri da segnalare il piazzamento di Elias Traversari che ha concluso in nona posizione nella categoria Allievi col tempo di 2’11“59. L’ultima menzione spetta a Camilla Cerutti per la bella prova portata a termine nella gara del getto del peso nella categoria Assolute dove, scagliando l’attrezzo a 9,24 metri, ha migliorato di ben 84 centimetri il proprio personal best.