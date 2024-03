Atletica. Alpi Apuane in lustro. Ottima prova ’europea’

Risultato prestigioso per Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, che alla sua seconda qualificazione della sua storia nella Coppa Europa per club di corsa campestre, disputati ad Albufeira, in Portogallo, ha ottenuto uno straordinario 12esimo posto assoluto. Con una grande prova nella massima rassegna continentale, gli atleti biancoverdi del presidente Graziano Poli hanno migliorato la già ottima posizione dello scorso anno ottenuta in terra di Spagna, dove, al loro esordio nella competizione, si erano classificati al 15esimo posto. Il quartetto biancoverde schierato per i dieci chilometri della gara, ha lottato fino in fondo, tirando fuori gli artigli, ottenendo anche due risultati personali di altissimo livello come il 18esimo posto di Nicolò Bedini e il 22esimo di Lorenzo Brunier, che hanno corso a distanza ravvicinata per l’intera competizione, rimontando alcune posizioni col passare dei chilometri fino al traguardo.

In seguito al ritiro di Mattia Galliano, è stato prezioso il 71esimo posto del giovane ventunenne Marco Zanzottera, grazie al quale la società ha totalizzato 111 punti, collocandosi esattamente tra gli svedesi dell’Hasselby (11esimi) e i turchi del Fenerbahce (13esimi). Complessivamente sono state 31 le squadre maschili al via, provenienti da tutta Europa e che si erano conquistate il diritto di partecipare alla coppa.

Gli spagnoli della Playas Castellon si sono confermati campioni europei per il secondo anno consecutivo, seguiti dai francesi del Pays de Fontainebleu Athle, mentre il bronzo è andato ai portoghesi del Benfica. Oltre al Parco Alpi Apuane, l’altra squadra italiana in gara è stata il Casone Noceto di Parma, giunto sesto. L’ultimo successo italiano in Coppa Campioni risale al 1988, quando si impose la Pro Patria Osama.

ma.mu.