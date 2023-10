Apuania Tennitavolo Carrara imbattibile: inizio da incorniciare, Bagnolese archiviata

Ricomincia da dove aveva finito nel campionato precedente, ovvero con un successo, la nuova stagione della squadra di A1 della Apuania Tennitavolo. Al palazzetto di Avenza (gara a porte socchiuse) i gialloazzurri si impongono per 4-1 su mantovani della Bagnolese, un incontro che a dispetto del risultato finale, è stato molto equilibrato. Nei promossi nella massima serie nazionale, i lombardi non hanno avuto timori reverenziali, hanno giocato la loro partita e hanno provato a fare lo sgambetto ai carraresi che sono i detentori dello scudetto. Con una partenza a sorpresa, si sono portati in vantaggio sullo 0-1 grazie a Francisco Sanchi che ha battuto Lubomir Pistej per 2-3 (7-11, 12-10, 11-13, 11-7, 8-11) al termine di una partita molto combattuta. A rimettere la barca subito in pari ci pensa Mihai Bobocica che con un secco 3-0 (11-8, 12-10, 11-7) regola Jordy Piccolin e suona la riscossa carrarese. A portare avanti i suoi è Andrej Gacina (nella foto) che ha la meglio su Daniele Pinto per 3-1 (8-11, 11-6, 11-7, 11-5), mentre è ancora Bobocica a portare il punteggio sul 3-1 battendo Sanchi 3-2 (7-11, 8-11, 13-11, 13-11, 11-5). Il punto del successo è firmato da Pistej che imponendosi su Pinto per 3-2 (6-11, 11-8, 6-11, 11-4, 11-2), regala alla Apuania i primi due punti della stagione.

ma.mu.