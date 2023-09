Andrei il migliore. Baracchini e Bracci restano fuori fase

PACI 6. Compie due buone parate ma sulla traiettoria da corner che sortisce il gol si fa trovare impreparato.

DEL PECCHIA 6. Fa il suo a livello difensivo.

SCARF 5,5. Gioca troppo alto e spesso si trova costretto a inseguire gli avversari.

Dal 46’ MARCHINI 6. Subentra a Scarf a sinistra e si mostra più accorto in fase difensiva. Nel finale viene cambiato di fascia.

ANDREI 6,5. Parte da terzino destro e nel finale, visto che è l’uomo più attivo e con più gamba dei suoi, viene alzato a centrocampo nel disperato tentativo di dar più vitalità alla squadra.

TERIGI 6. Comanda la difesa con intelligenza e nel complesso non concede spazi agli avanti avversari.

BRIZZI 5,5. Una buona ventina di minuti in cabina di regia ma dopo non riesce più a dare i tempi alla squadra.

SIDIBE 5. Parte come braccetto di destra e poi viene spostato a sinistra ma non riesce mai a entrare nel vivo del gioco.

Dall’84’ BERTONELLI n.g.

FORTUNATI 5,5. Tanta corsa e molta combattività ma con poco costrutto.

Dal 90’ BONINI n.g.

BRACCI 5. Evanescente. La brutta copia del giocatore ammirato in Coppa col Camaiore.

Dal 70’ CATOLA 5.5. Non sfrutta una buona palla in area.

VIGNALI 6. L’unico davanti che prova a inventarsi qualcosa ma sembra "parlare" al vento.

BARACCHINI 5. Anche lui come Bracci non riesce né a tenere palla e far salire la squadra né a concludere verso la porta della River Pieve.

Dal 53’ ANAYA 5. Subentra in attacco ma senza far meglio dei compagni sostituiti.

ALL. DELLA BONA 5. Giornata no per la sua Massese che appare spuntata e priva di idee.

Gian. Bond.