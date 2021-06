Carrara, 7 giugno 2021 - Lorenzo Musetti ha cercato l'impresa, ma poi si è dovuto ritirare nella sfida contro Djokovic al Roland Garros. Ha avuto un problema fisico ed è stato impossibile per lui continuare.

Un ragazzo che ha imparato a stupire i suoi tifosi: sono stati migliaia i toscani davanti alla tv, soprattutto nella sua Carrara.

Un inizio da sogno nella sfida con Djokovic per Musetti, 76esimo tennista al mondo, che vince i primi due set 7-6 7-6. Poi il ritorno di Djokovic, che impone il suo tennis e vince i secondi due set. Poi i problemi fisici e la decisione di abbandonare.

La cronaca

La prima partita si decide al tie-break, giocato punto a punto. Musetti ha due setpoint (sul 6-5 e sul 7-6). Quello buono è il terzo. Nella seconda non perde un briciolo di lucidità. L'epilogo è ancora al tie-break. Questa volta fa poca fatica Musetti che si impone 7-2. Due set a zero Musetti, con due tie-break vinti. Djokovic va in bagno e torna in campo come se fosse nuovo: si prende il terzo set (6-1) e ancora più velocemente vince il quarto (6-4). Musetti crolla nel quinto, fa fatica anche a camminare , e in 10' dopo il 4-0 alza bandiera bianca.