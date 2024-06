Gianluigi Giannetti riconfermato sindaco di Fivizzano

Fivizzano (Massa), 10 giugno 2024 - Con il 64,1% dei voti, in corsa per Progetto Comune, Gianluigi Giannetti ha battuto la sfidante Monia Leonardi, in corsa per ‘Destinazione futuro’, è si è aggiudicato il secondo mandato come sindaco del Comune di Fivizzano. Giannetti ha ottenuto 2.700 preferenze, mentre la sfidante Leonardi 1.518 voti e pari al 35,99% di preferenze. Dei 7.564 elettori i votanti sono stati 4.395 (58,10%), le schede nulle 108, le schede bianche 69, zero schede contestate. I cittadini hanno riconfermato Gianluigi Giannetti anche a questa tronata elettorale, il sindaco uscente ha prevalso sulla sfidante con un’ampia maggioranza di preferenze.

