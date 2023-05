Elezioni, Massa a un bivio. In 57mila alle urne

Massa, 14 maggio 2023 - Finalmente ci siamo. Stamani alle 7 si apriranno i seggi e il cittadino (57mila aventi diritto) potrà scegliere il futuro sindaco di Massa. Una campagna elettorale infuocata, iniziata con la mozione di sfiducia proposta dall’opposizione votata il primo marzo dalla ex maggioranza del sindaco uscente Francesco Persiani. Due mesi di passione, che hanno visto gli sfidanti alla carica di primo cittadino darsele di santa ragione. Coalizioni spaccate, riunioni fiume, l’arrivo della commissaria prefettizia Maria Rosa Trio.

Oltre al primo cittadino uscente, ai nastri di partenza ci sono: l’ex assessore Marco Guidi, il candidato per il centrosinistra Enzo Ricci, l’ex diplomatico Cesare Maria Ragaglini, l’esponente del Polo progressista Daniela Bennati, Marco Lenzoni di Massa insorge, il civico Andrea Barotti e il repubblicano Guido Mussi. Secondo i dati della Prefettura sono 29.833 le elettrici e 27.592 gli elettori. Oltre al futuro sindaco che dovrà guidare la nostra città per i prossimi cinque anni, si va a votare anche per la composizione del consiglio comunale, formato da 32 consiglieri.

Per la giornata di oggi c’è tempo fino alle 23. Chi invece vuole recarsi ai seggi domani, l’orario è più ristretto (dalle 7 alle 15) per dar modo ai rappresentanti di seggio di attuare lo spoglio elettorale. Con molta probabilità da questa prima tornata elettorale sapremo chi andrà al ballottaggio, visto lo ’spezzatino’ di candidati presenti nell’agone politico. Quanti abbiano necessità di richiedere il rinnovo o il duplicato della tessera elettorale devono prenotare in uno dei seguenti modi: tramite servizio on line a [email protected]; telefonicamente ai numeri 0585 490259, 0585 490430; direttamente allo sportello Ufficio Relazioni col Pubblico aperto in contemporanea alle elezioni, ovvero dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. È disponibile un servizio di trasporto gratuito ai seggi riservato alle persone diversamente abili che presentano gravi difficoltà di deambulazione. Per usufruire del servizio occorre prenotare telefonicamente alla Croce Rossa Italiana di Massa al numero telefonico 327 9593109.