Massa, una campagna per fare rete contro ogni tipo di violenza

Massa, 7 marzo 2024 – Fervono i preparativi per la giornata di sabato promossa dall'Associazione europea vittime di violenza, in collaborazione con Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e Associazione italiana cultura sport. Quale occasione migliore del giorno seguente la Festa della donna, per proseguire a ribadire la volontà di prevenire e combattere le violenzedi genere, e per promuovere una campagna contro tutte le violenze, comprese quelle verso disabili e soggetti fragili.

E' questa l'associazione di intenti che ha portato Aevv, Anmic e Aics, a promuovere una giornata di sport e di impegno sociale. Due le iniziative, la prima “Facciamo rete contro la violenza sulle donne”, in programma sabato mattina a partire dalle ore 9.30 nell'impianto sportivo di Romagnano e l'altra, il convegno provinciale Anmic Massa-Carrara, dal titolo “La violenza e la discriminazione sulle persone con disabilità: l'importanza di fare rete sul territorio”, in programma alle ore 16 a palazzo Ducale.

"Due anche i momenti sportivi che siamo orgogliosi di aver ideato – spiega il presidente Aevv Massimo Santucci – si comincia con il quadrangolare di calcio a 7 maschile e si prosegue con una rappresentazione di calcio a 5 femminile”. Le rappresentative maschili a scendere in campo sono quelle della polizia municipale di Massa, degli svizzeri del Heuberger group e delle due nazionali dei magistrati e dei sacerdoti. Nel bel mezzo del quadrangolare l'atteso incontro tra le rappresentative femminili della polizia municipale di Massa e la nazionale italiana delle suore.

"La nostra associazione – sottolinea Carla Peruta, presidente Aics – è felice di essere tra i promotori di una giornata che coniuga sport e sociale, grazie a queste due nobili iniziative”. Dopo le premiazioni sarà la volta del secondo appuntamento, in programma nella sala della resistenza a palazzo Ducale Ad aprire i lavori del convegno provinciale Anmic sarà il presidente provinciale Roberto Pistone, che dopo aver ricordato l'importanza dell'argomento, darà inizio agli interventi, a partire da quello di Nazaro Pagano, presidente nazionale Anmic, riconfermato alla presidenza della Federazione nazionale associazioni nazionali delle persone con disabilità, nonché presidente della Federazione internazionale delle persone con disabilità fisica. A seguire numerosi i relatori che prenderanno la parola, prima di chiudere con il dibattito pubblico. “E' auspicabile – l'appello di Pistone – la partecipazione delle autorità e dei rappresentanti delle istituzioni locali”.