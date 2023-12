Sanremo 2024, Irama in gara: il ragazzo di Pontremoli sul palco

Pontremoli, 3 dicembre 2023 – C’è anche un po’ di Toscana a Sanremo 2024. Amadeus ha svelato al Tg1 delle 13.30 di domenica 3 dicembre i big che saranno in gara a febbraio. L’attesa è tanta e i nomi sono di primo piano.

Tra questi c’è anche Irama. Filippo Maria Fanti, 28 anni, sarà dunque sul palco più famoso d’Italia, quello della kermesse canora che in questi ultimi anni, complice anche il sostegno dei social, vive una nuova primavera con un nuovo forte interesse anche delle generazioni più giovani. Irama, nato a Carrara, è originario di Pontremoli.

La città è pronta adesso a fare di nuovo il tifo per lui, che ormai ha all’attivo già diverse partecipazioni a Sanremo come Big, dopo il trionfo nella trasmissione Amici nel 2018. Nel 2019 la prima partecipazione da big alla gara sanremese, in cui si classificò settimo con il brano “La ragazza dal cuore di latta”. Mentre nel 2016 ci fu la sua prima partecipazione tra i Giovani

Il ragazz,o dopo i primi anni in Lunigiana, ha vissuto a lungo a Monza, dove si trasferì con i genitori, papà Marco e mamma Patrizia, entrambi pontremolesi.

Il papà Marco e lo zio Pierangelo (che è titolare della famosa azienda «Stainer» che produce cioccolato) hanno entrambi trascorsi sportivi: entrambi hanno giocato a calcio nella Pontremolese negli anni Ottanta. Ma anche il nonno Tonino era calciatore negli anni Cinquanta e ha giocato anche in serie C.

Irama non dimentica le sue origini e Pontremoli fa festa per questa nuova partecipazione insieme a big importanti, come Fiorella Mannoia e Emma.

Tra i giovani invece parteciperà il gruppo dei Bnkr. La band è empolese ed è uno dei gruppi emergenti della scena italiana.