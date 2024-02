"Zauberei Blues Poetry Slam: Tempesta di Poesia a Massa"

“Allerta meteopoetica“

per il 2° Zauberei blues poetry slam - Fuori dal bozzo. Domani pomeriggio dalle 17.30 al Malto Pub

in piazza Mercurio, si sta

per abbattere una “tempesta di poesia“. Organizzato dal Collettivo Zauberei, al 2° Blues Poetry Slam – Fuori dal Bozzo parteciperanno 20 poeti in sfida fra loro a colpi di versi. Un’iniziativa di ampio respiro culturale, che mette in moto l’abilità linguistica

e lo slancio letterario.

Chi è in gara proviene

da Massa, dalla Lunigiana, da mezza Toscana e soprattutto da Firenze, Lucca, Prato, Signa ma anche dalla Lombardia

e dalle Marche. Ecco i loro nomi: Marco Alberti, Andread Piccia, Lorenzo Bonaccorsi, Maurizio Bonugli, Benedetta Cardone, Maria Grazia Cattani, Alessio Cipriani, Modulum, Danna, Carlo Del Nero, Manuela Fazzi, Chiara Gedressi, Matteo Marino, Luca Orrico, Giorgio Sala, Alessio Spetale, Nicola Tolaini, Tommaso Viga, Zeudi Zacconi e Marzia Zini. Tre minuti di tempo a loro disposizione, cinque giudici scelti a caso nel pubblico, un solo vincitore.

Alla conduzione ci sarà Selenia Erye, Maestro

di cerimonia Gabriele Bonafoni, poeta sacrificale Geremia Gere Turchi.

Al basso troveremo Pietro Bertilorenzi, alla chitarra Andrea Vezzoni per un tuffo a tutto blues. Lo Slam massese è valido per

il campionato italiano

della Lips (Lega Italiana Poetry Slam). Perché

la poesia non manchi

a nessuno, la cittadinanza

è invitata a partecipare. L’ingresso è libero.