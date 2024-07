Lo yacht della discordia. Irregolarità nella vendita, maxi-multa al proprietario

Marina di Carrara, 18 luglio 2024 – La società proprietaria di uno yacht è stata multata per 231mila euro al termine di un’indagine portata avanti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Carrara per irregolarità fiscali legate al pagamento dell’Iva.

La ricostruzione storico documentale dei vari passaggi di proprietà dello yacht è risultata particolarmente articolata, in quanto lo stesso è stato ceduto, nel corso di vari anni, tra varie società prima unionali e successivamente extraunionali. L’attività info-investigativa condotta ha portato a dimostrare che lo yacht non è mai uscito dal territorio dell’Unione Europea. Pertanto, l’ultima operazione di compravendita, effettuata tra due società extracomunitarie non aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, doveva essere assoggettata al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.

La società cessionario extra-UE (attuale proprietario) ha dovuto regolarizzare tardivamente l’irregolare fattura ricevuta, con l’applicazione di una sanzione amministrativa di 231.000 euro.