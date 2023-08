Workshop di danza e 10 borse di studio a Massa alla scuola di Firmani

Porte aperte alla scuola di danza Steps of Dance di Teresa Firmani in via Sotto i Poggi a Massa da domani al 3 settembre per uno speciale ‘dance workshop’: un appuntamento dedicato a tutti i ballerini della città ma anche dei territori vicini per dare loro l’opportunità di studiare con professionisti di grande talento ed esperienza. L’idea nasce per incentivare i giovani ballerini a conoscere le innumerevoli forme che la danza può assumere come mezzo di espressione. L’obiettivo della scuola con questo workshop è dar vita ad un evento di scambio d’arte e l’ideale è farlo in un ambiente intimo, in cui gli allievi possano avvicinarsi alle diverse realtà artistiche e professionali e sperimentarne in prima persona ogni dettaglio attraverso il movimento ed il dialogo. Come? Cercando di alimentare la fame di apprendimento degli allievi e trasmettere loro nuovi stimoli che possano aiutarli ad ampliare i propri orizzonti di crescita e a costruire la propria identità artistica.

Gli insegnanti che parteciperanno allo stage saranno Macia Del Prete, Nadia Buttignol, Luca Peluso, Rik conosciuto come ‘p_richard.8’ e la direttrice artistica della scuola di danza, Teresa Firmani. Si terranno lezioni di contemporaneo, modern, laboratorio coreografico e physical theatre. Il programma prevede due lezioni al giorno, ognuna della durata di un’ora e mezza. Sono disponibili diversi pacchetti di acquisto e una convenzione per le accademie e scuole di danza per l’iscrizione di gruppi di allievi. Al termine delle tre giornate verranno assegnate per merito dieci borse di studio, in collaborazione con l’ente ViaggioDanza, rispettivamente cinque per la partecipazione all’evento ViaggioDanza tour Next Stop Milano 2526 novembre e cinque per l’evento ViaggioDanza summer campus di Nocera Superiore (Salerno) a luglio 2024 che daranno la possibilità agli allievi che le otterranno di continuare a studiare e formarsi.