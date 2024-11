Wilma Labate al Cinema Garibaldi. Incontro e film La ragazza ha volato

CARRARA

Sarà con il film di Wilma Labate (nella foto) ’La ragazza ha volato’ che gli assessorati alla Cultura e al Sociale del Comune di Carrara ricordano la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne . Lunedì alle 9,45 per le scuole (Gentileschi, Einaudi e Galilei) e alle 20,45 per il pubblico, la regista stessa sarà presente al Cinema Garibaldi alla proiezione del film premiato al Festival di Venezia, per un’iniziativa organizzata con i Cineamatori delle Apuane, Fedic, Fedic scuola e l’Odv Dal libro alla solidarietà.

Il film racconta la traumatica esperienza di Nadia, una ragazza sedicenne, che viene violentata da un suo coetaneo. Nadia è una ragazza solitaria, apatica, espressione emblematica di un mondo di emarginazione giovanile in una Trieste affascinante solo in superficie ma afflitta da un grigiore e una malinconia che soffocano qualsiasi speranza di una vita migliore soprattutto negli adolescenti. Nadia vive la terribile violenza subita nell’indifferenza di tutti. Il film è una preziosa occasione per parlare di un problema che sta diventando sempre più inquietante. "E’ un privilegio – scrivono gli organizzatori –, per la nostra città, poterlo fare con una regista come Wilma Labate che del cinema ha fatto uno strumento di impegno civile".

Nel suo lavoro ha affrontato spesso temi scomodi e di forte impatto sociale. Per citare qualche esempio, nNel 1992 realizzò il suo primo lungometraggio, ’Ambrogio’, che narra la storia di una ragazza che vuole diventare capitano di lungo corso ma che, vivendo negli anni sessanta, trova numerosi ostacoli. Nel 1996 replicò con ’La mia generazione’, con Francesca Neri, Silvio Orlando e Claudio Amendola, il viaggio di un detenuto politico e di un capitano dei carabinieri da Sud a Nord a bordo di un cellulare blindato.