Water front, il sito per seguire i lavori Il cantiere sarà controllato on line

Un sito web totalmente rinnovato per controllare i lavori di riqualificazione del waterfront. Da ieri il sito è attivo e funzionante, consultabile al link www.waterfrontmdc.it, ed è pensato per permettere ai cittadini di seguire passo passo l’andamento dei lavori, le fasi realizzative e il cronoprogramma delle varie fasi di intervento previste al waterfront di Marina di Carrara. L’iniziativa era stata annunciata direttamente dal presidente dell’Autorità portuale, Mario Sommariva (nella foto), durante la conferenza stampa di avvio dei lavori del waterfront.

La piattaforma, volutamente caratterizzata da un linguaggio immediato ed intuitivo, corredato da immagini reali e virtuali, è stata pensata per informare non solo la comunità locale, ma, in generale, tutti i soggetti interessati a conoscere, approfondire e seguire l’evoluzione della grande opera di raccordo tra mare, porto e città.

Facile da consultare, il sito raccoglie in un unico spazio digitale anche la documentazione tecnica sul progetto. I contenuti fotografici ed i vari video saranno costantemente aggiornati, e renderanno possibile seguire in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori dei diversi ambiti di intervento; mentre i rendering di progetto forniranno un’anticipazione visiva di come il nuovo waterfront si presenterà una volta completato. La sezione del sito dedicata alle notizie, infine, ripercorre la storia del progetto, attraverso la pubblicazione dei principali comunicati stampa diffusi in occasione delle sue tappe salienti. Il sito è finanziato tramite il Meccanismo per collegare l’Europa, Cef Transport, nell’ambito del progetto “Marble“ con il quale saranno co-finanziati alcuni interventi del nuovo waterfront, dal nuovo ponte di accesso stradale e ferroviario al porto, alla passerella ciclopedonale.