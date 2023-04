Volano in alto le Maripose "Ma palazzetto negato"

Continua a raccogliere successi l’associazione massese Le Maripose nella ginnastica ritmica. Ma... non non sono riusciti a fare breccia nelle istituzioni. Le ultime soddisfazioni sono arrivate a Rosignano, nella prima prova di Campionato Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, per le atlete seguite dall’allenatrice e responsabile di tutti i gruppi Marianna Bongiorni, affiancata da Francesca Pellegrini ex atleta della Nazionale junior di ginnastica ritmica. "Le Maripose sono vere agoniste, si allenano dalle 18 alle 22 ore settimanali, conciliando sport e scuola", sottolinea Marianna Bongiorni.

"Oggi la palestra Le Maripose è sede del Centro Tecnico Federale dei Livelli LD ed LE. Tre atlete in rilievo questa stagione: Viola Nicolini, Nina Zoe Baldassini e Elena Gatti che stanno affrontando il Campionato di Serie C nel settore Gold". Ma Bongiorni si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Ogni anno vengono raccontati numerosi risultati, una scuola partecipativa anche sul territorio cittadino: non sono stati ritenuti sufficienti a far sì che anche la ginnastica ritmica fosse rappresentata in uno degli eventi organizzati per parlare di sport in città e neanche per ottenere il patrocinio gratuito all’uso del palazzetto dello sport per organizzare un Campionato Federale a maggio dalla stessa associazione – sottolinea l’allenatrice –. A maggior ragione che siamo in campagna elettorale, chi rappresenta in Comune lo sport dovrebbe essere a conoscenza delle realtà sportive del territorio, dei livelli di lavoro che affrontano e di cosa fanno, non limitarsi a quel che c’era perché molte realtà crescono ed è bene che siano valorizzate e sostenute"

A Rosignano comunque le ginnaste dell’associazione Le Maripose hanno ottenuto ottimi punteggi e buoni piazzamenti. Nel livello LE categoria Allieve 2, anno di nascita 2013 spicca Emma Aliboni, giovanissima ginnasta cresciuta alle Maripose dall’età di tre anni, che conquista il primo posto. Un risultato atteso anche se non scontato, dopo le finali nazionali di dicembre dove aveva ottenuto un podio per ogni attrezzo oltre che il terzo posto in classifica nazionale assoluta. Viola Nicolini, Nina Zoe Baldassini e Elena Gatti, nelle rispettive categorie junior 1 e junior 3, entrano nelle prime 10. Nel livello LD, Chiara Carso anno 2011 conquista il secondo posto, dimostrandosi molto migliorata. Giulia Lenci, 2013, (anche lei campionessa italiana LD nella fune) e Ginevra Vetere 2012, raggiungono rispettivamente quarta e quinta posizione. Nelle prime 10 della categoria Junior 1 anche Camilla Arcolini e Alice Gassani , mentre in junior 3 Bianca Formisano e Rebecca Ricci ottengono 12° e 14° posizione. Sfiora il podio la veterana Arianna Casbarra per uno 0,05.